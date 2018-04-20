Биткоин достиг максимума за апрель - $8,57 тыс

МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) на торгах в пятницу поднялась до рекорда за апрель, достигая цены в 8,57 тысячи долларов за единицу на бирже Bitfinex, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.08 мск биткоин дорожал на 2,95%, до 8,5 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 2,97%, до 8,5 тысячи долларов, на Binance - на 2,87%, до 8,51 тысячи. При этом в ходе дневных торгов стоимость биткоина на Bitfinex достигала отметки в 8,57 тысячи, что является рекордом с начала апреля.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 6,27%, до 592,4 доллара, Ripple - на 16,68%, до 0,87 доллара, Bitcoin Cash - на 17,24%, до 1,129 тысячи доллара, IOTA - на 11,56%, до 1,95 доллара. Криптовалюта EOS на бирже Bitfinex растет в цене более, чем на 20%, достигая отметки в 11,16 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 328,16 миллиарда долларов.

"Утром торги проходили на положительной территории, но к середине дня рост ускорился и биткоин достиг уровня 8,57 долларов - максимума за прошедший месяц. Альткоины по-прежнему растут быстрее, в ТОП10 Ripple, EOS, Bitcoin Cash и IOTA прибавляют от 10 до 18%", - прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Аналитик отметил, что цены биткоина закрепились выше линии понижающегося тренда и теперь можно ждать долгосрочный разворот.

"Следующая линия сопротивления находится в диапазоне 9,5-10 тысяч долларов", - заключил Гусейнов.