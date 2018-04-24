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Чистая прибыль Alphabet за I квартал 2018 г выросла в 1,7 раза, до $9,4 млрд


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, по итогам первого квартала 2018 года увеличил в годовом выражении чистую прибыль в 1,7 раза - до 9,401 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода составила 13,33 доллара против 7,73 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 25,8% - до 31,146 миллиарда долларов. При этом доходы от рекламы выросли на 24,4%, составив 26,642 миллиарда долларов.

"У нас есть четкое понимание существующих возможностей, и наш устойчивый рост позволяет нам уверенно инвестировать в них", — приводятся в релизе слова финансового директора корпорации Рут Пора.

В августе 2015 года было объявлено, что Alphabet станет холдинговой компанией. Корпорация Google с поисковой системой, Android и YouTube 2 октября 2015 года вошли в холдинг Alphabet. Компания получила контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

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