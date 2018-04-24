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Нефть дорожает на опасениях санкций США против Ирана


Commodities / Рынки

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в ожидании решения США по санкциям против Ирана, а также на фоне высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до 74,88 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,44%, до 68,94 доллара за баррель. В понедельник цена на Brent поднялась выше 75 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Опасения возврата санкций США против Ирана поддерживают нефтяные котировки. По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер, новые санкции против Тегерана "могут привести к удорожанию нефти в пределах пяти долларов за баррель".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство сделкой с Ираном по его ядерной программе и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

Нефтяной рынок продолжает отыгрывать и заявления участников сделки ОПЕК+ о высоком уровне выполнения соглашения в текущем году. В частности, как заявил в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак, в марте сделка ОПЕК+ была выполнена всеми странами-участницами на 149%. Министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди, в свою очередь, заявил, что с начала текущего года средний уровень выполнения соглашения составляет 145%, что "гораздо лучше, чем в 2017 году", а с начала действия сделки (с 1 января 2017 года) средний уровень ее исполнения составляет 113%.

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