МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. ГДР X5 и акции "Черкизово" теряют около 3% на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

К 10.23 мск бумаги X5 дешевели на 3,2%, "Черкизово" – на 2,8%, индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,3%.

На Лондонской фондовой бирже ГДР X5 Retail подешевели до минимума с ноября 2016 года - бумаги к предыдущему закрытию теряли в цене 4,8%, опускаясь до 27,74 доллара.

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщила о сокращении в первом квартале 2018 года чистой прибыли по МСФО на 32,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,628 миллиарда рублей.

Группа "Черкизово" GCHE, один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, в свою очередь приняла решение отложить размещение обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже из-за высокой волатильности на рынке ценных бумаг.