Чистая прибыль X5 Retail по МСФО в I квартале упала на треть

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом квартале 2018 года сократила чистую прибыль по МСФО на 32,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,628 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA ритейлера (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений) в январе-марте уменьшилась на 2,1% и составила 22,234 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 19,9%, до 351,518 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании увеличилась на 18,5%, до 83,67 миллиарда рублей.

Валовая маржа в первом квартале сократилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с январем-мартом прошлого года, до 23,8%. Рентабельность по скорректированной EBITDA уменьшилась на 1,4 процентного пункта, до 6,3%, чистая маржа составила 1,6%, что ниже показателя первого квартала 2017 года на 1,3 процентного пункта.

Комментируя снижение валовой рентабельности, X5 указывает, что положительный эффект от роста коммерческой рентабельности в годовом выражении на фоне снижения инвестиций в цены был нивелирован ростом потерь в связи с увеличением доли категории "фреш" в ассортименте, а также ростом доли региональных магазинов. "В настоящее время менеджмент занимается рядом проектов по снижению потерь", - отмечает ритейлер.

Кроме того, влияние на валовую рентабельность Х5 оказало изменение вклада торговых форматов в структуру выручки компании, в частности - увеличение доли торговой сети "Пятерочка". Отношение чистого долга компании к EBITDA на конец марта составило 1.88x против 1.73x на конец декабря 2017 года - этот уровень компания называет комфортным.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец 2017 года достигло 12,121 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом - до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО - на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.