Доллар дешевеет после роста до максимума с января

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается утром в пятницу после роста в четверг до максимума за более чем три месяца, инвесторы ожидают статистику по росту ВВП США в первом квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 91,56 пункта, в четверг вечером показатель достигал наивысшей отметки в 91,63 пункта, что является максимумом с середины января 2018 года. Курс доллара к иене снижался до 109,25 иены за доллар со 109,3 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,2106 доллара с 1,2104 доллара за евро.

Позднее в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщит данные по росту ВВП США в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что, по первой оценке, показатель составил 2% в годовом выражении против значения предыдущего квартала в 2,9%.

На следующей неделе, 2 мая, Федеральная резервная система (ФРС) США сообщит свое решение по ключевой ставке. По данным CME Group, по состоянию на пятницу 93,3% экспертов считает, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых. Ставка была повышена в марте на 0,25 процентных пункта.

Евро и иена дорожают к доллару после заседаний ЕЦБ и Банка Японии. Центробанк Японии в пятницу сохранил ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. В четверг ЕЦБ также сохранил ставку на уровне 0%, регулятор также сохранил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года, как и ожидали аналитики.

Как сказал глава регулятора Марио Драги, Совет управляющих ЕЦБ в четверг не обсуждал будущее монетарной политики ЕЦБ, в которую входит и стратегия выхода Евросистемы (ЕЦБ и ЦБ стран еврозоны) из программы QE.