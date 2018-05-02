ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, как и ожидалось

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МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 1-2 мая сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

ФРС ожидает, что инфляция в США в среднесрочной перспективе будет находиться возле целевой отметки в 2%, говорится в комментарии регулятора по итогам заседания.

"Комитет (по открытым рынкам ФРС – ред.) ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, что будут служить основанием для дальнейших постепенных повышений ключевой ставки", - отмечается в релизе.

По информации, полученной после мартовского заседания, рынок труда США продолжил укрепляться, а экономическая активность росла умеренными темпами, пишет ФРС. Регулятор отмечает значительный рост занятости в среднем за последние месяцы. Безработица оставалась низкой.

Недавние экономические данные свидетельствуют, что рост расходов домашних хозяйств замедлился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. При этом инвестиции бизнеса в основной капитал продолжили значительно расти.

В 2018 году ставка ФРС была повышена в марте на 0,25 процентного пункта. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.