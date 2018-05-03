Биткоин дорожает, аналитики ждут продолжения роста

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром торгуется на уровне более 9,2 тысячи долларов, аналитики ожидают продолжения роста ее стоимости, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.30 мск биткоин дорожал на 1,77%, до 9,264 тысячи долларов. На бирже Bitfinex эта криптовалюта росла в цене на 1,69%, до 9,249 тысячи долларов, на OKEx — на 1,64%, до 9,22 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 6,13%, до 720,36 доллара, Ripple - на 1,48%, до 0,86 доллара, Bitcoin Cash - на 11,87%, до 1505,15 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 440,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 35,8% всего рынка криптовалют.

"С каждым днем уровень сопротивления биткоина растет. Спустя неделю после уровня сопротивления 8,8 тысячи долларов нас удивляет возврат к 9,1 тысячи долларов. Восходящий тренд теперь становится лишь более очевидным, и сейчас мы явно в нижней части восходящего канала. Ничего кроме роста в данных обстоятельствах ожидать нельзя", - прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт добавил, что перспективы котировок биткоина в большей мере связаны с перспективами криптоэкономики, а сегодня мы слышим о введении вполне лояльных мер регулирования криптобирж и об уже состоявшихся проектах на блокчейне. "Нет оснований менять "бычью" стратегию в среднесрочной перспективе, понимая, что "медведи" вышли из спячки, но пока крайне слабы", - заключил Ордов.