FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль НПФ "Будущее" по ОСБУ в I квартале - 2,76 млрд руб против убытка год назад


Рынки

МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) за первый квартал 2018 года составила 2,758 миллиарда рублей против убытка в 1,537 миллиарда рублей за первый квартал 2017 года, свидетельствует отчетность фонда.

Основное влияние на рост прибыли оказал нетто-приток в размере 15 миллиардов рублей по итогам переходной кампании 2017 года и положительный инвестиционный результат в размере 3 миллиардов рублей, объясняют в фонде.

Данный инвестиционный результат был сформирован за счет ряда факторов, в частности, положительной переоценки по ряду инструментов в портфеле. В частности, выросла стоимость акций ВТБ.

Кроме того, инвестиционный результат сформирован за счет общей корректировки инвестиционной стратегии фонда в пользу инструментов с фиксированным доходом, отметили в НПФ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ