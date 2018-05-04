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Делистинг расписок "Русала" с биржи Euronext произойдет 7 мая


Рынки / Акции

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) "Русала" с парижской биржи Euronext запланирован на 7 мая, говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

"Биржа Euronext Paris проинформировала компанию о том, что она продолжит процедуру делистинга глобальных депозитарных расписок, представляющих акции компании. Ожидаемая дата делистинга - 7 мая", - говорится в сообщении.

"Русал" сообщил о намерении провести делистинг своих глобальных депозитарных расписок с биржи Euronext в начале апреля. Изначально планировалось, что бумаги компании будут исключены из котировального списка 4 мая.

"Русал" разместил GDR на торговой площадке Euronext в Париже в январе 2010 года, одновременно с запуском торгов своими бумагами на бирже в Гонконге. В 2015 году акции компании получили листинг на Московской бирже.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах. "Русал" реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек.

Европейский оператор фондовых бирж Euronext управляет фондовыми биржами в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лондоне и Лиссабоне. В дополнение к акциям и деривативам, группа компаний Euronext предоставляет услуги клиринга и финансовую информацию.

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