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ИНТЕРВЬЮ: Посол США в РФ приедет на ПМЭФ и выступит на круглом столе - глава AmCham в РФ


Рынки

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и выступит на круглом столе, он также отправил американским компаниям письма, в которых поощряет участие в мероприятии, рассказал в интервью РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем, – это деловой круглый стол "Россия-США". Мы планируем, что он пройдет утром в день пленарного заседания", - сказал Родзянко в преддверии ПМЭФ.

"Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе свое участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении", - продолжил он.

Родзянко пояснил, что посол возглавит государственную делегацию на форуме, каждая американская компания также формирует свою отдельную делегацию - все вместе они собираются на круглом столе.

"Это уже пятый ПМЭФ для меня, и это первый случай за все мое время, когда американский посол у нас выступает. В прошлом году он только присутствовал на нашем мероприятии. Поэтому появляются проблески надежды, хотя и в сложной геополитической обстановке", - отметил собеседник агентства.

"Я знаю, что посол США направил письма, где он поощряет участие компаний в ПМЭФ. Это очень хороший знак, и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне" - сказал Родзянко.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.

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