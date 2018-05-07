Рубль снижается на сообщениях о росте покупок валюты Минфином

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Рубль остается под давлением на сообщениях о будущем росте покупок валюты Минфином РФ и на удорожании доллара на международном валютном рынке форекс, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.23 мск понедельника рос на 36 копеек - до 62,87 рубля, курс евро - на 18 копеек, до 74,97 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

СЛАБОСТЬ РУБЛЯ

С начала торгов рубль терял порядка 20-36 копеек к доллару и показывал разнонаправленную динамику к евро на фоне роста американской валюты на форексе. Курс евро колебался на уровне 1,1927 доллара против 1,1972 доллара на закрытие предыдущих торгов.

Рубль с самого утра игнорирует позитивную динамику нефти, которая поднялась в район 75,5 доллара за баррель по марке Brent.

Отечественная валюта остается уязвимой на фоне укрепления доллара США на глобальных площадках, указывают аналитики Нордеа Банка.

Дополнительное давление на рубль оказало сообщение, что Минфин РФ с 10 мая по 6 июня планирует купить на внутреннем рынке валюту на сумму до 322,8 миллиарда рублей при ежедневных операциях на 16,1 миллиарда рублей. Таким образом, Минфин увеличит покупки валюты по сравнению с плановыми ежедневными операциями в 11,5 миллиарда рублей и суммарным объемом в 240,7 миллиарда рублей в период с 6 апреля по 8 мая.

Вместе с тем в указанном периоде ЦБ приостанавливал эти операции на фоне скачка курса доллара после ужесточения санкций США в начале апреля, а затем пересмотрел параметры ежедневных покупок. В результате в последние дни объем покупок был на уровне 18,5-18,9 миллиарда рублей в день.

На этом фоне доллар против рубля прибавил почти 42 копейки - до 62,92 рубля относительно уровня предыдущего закрытия, евро повысился на 26 копейки, до 75,05 рубля также относительно уровня предыдущего закрытия торгов на Московской бирже.

"Несмотря на ожидаемый рост покупок в течение будущего месяца ежедневные объемы могут даже сократиться, так как во второй половине апреля покупки проводились в повышенном объеме, чтобы наверстать отставание, сформировавшееся в момент высокого давления на рубль в середине апреля", - в то же время отмечают аналитики Нордеа Банка.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие дни рубль может реагировать на политические новости о составе нового российского правительства, отмечают Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова из Нордеа Банка.

По мнению Михаила Поддубского из Промсвязьбанка, на ближайшие дни базовый сценарий предполагает консолидацию пары доллар/рубль вблизи 62-63 рублей, но цели в районе 60,8-61 рубль на горизонте пары недель пока еще сохраняют актуальность.

Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на понедельник - 62,5-63 рубля, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".