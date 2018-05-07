Нефть торгуется на максимумах с 2014 г на опасениях сокращения поставок

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти днем, оставаясь на максимальных уровнях с ноября 2014 года, на фоне опасений сокращения поставок сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72% - до 75,41 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,92% - до 70,36 доллара за баррель.

В первую очередь, рост мировых нефтяных цен связан с ожиданиями трейдерами решения президента США Дональда Трампа по санкциям против против Ирана. Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в Совместном плане действий по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

По словам главы отдела глобальной торговли RBC Хелимы Крофт (Helima Croft), которые приводит газета The Wall Street Journal, вполне вероятно, что Трамп примет решение о выходе США из ядерной сделки. В этом случае влияние на нефтяной рынок будет зависеть от условий выхода из сделки, отметила эксперт. По ее словам, постепенное введение новых санкций, скорее всего, позволит иностранным нефтеперерабатывающим предприятиям медленно сокращать иранский импорт.

Новости из Венесуэлы также добавили беспокойства по поводу предложения на рынке нефти. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, американская ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской PDVSA в Карибском бассейне в рамках исполнения решения международного арбитража о выплате компании из США более 2 миллиардов долларов за национализацию в Венесуэле. Это сообщение усугубило опасения инвесторов по поводу снижения добычи и экспорта в стране.