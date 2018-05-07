ОБЗОР: Эксперты позитивно оценили кандидатуру Акимова на пост вице-премьера

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Эксперты позитивно оценили кандидатуру первого замруководителя аппарата правительства Максима Акимова на пост вице-премьера по цифровой экономике, назвав его профессиональным управленцем, хорошо разбирающимся в этой тематике, нацеленным на результат и не похожим на бюрократа.

В понедельник исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев в ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в Госдуме предложил назначить Максима Акимова вице-премьером, отвечающим за цифровую экономику, связь и транспорт. Ранее в составе кабмина не было отдельного вице-премьера, курирующего цифровую экономику. Программа "Цифровая экономика" была утверждена правительством в июле 2017 года.

ПРОФЕССИОНАЛ И НЕ БЮРОКРАТ

"Максим Акимов - грамотный профессиональный управленец", - сказал РИА Новости исполнительный вице-президент "Вымпелкома" по взаимодействию с органами госвласти Михаил Якушев.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко отметил, что Акимов хорошо разбирается в этом направлении. "Я встречался с ним (Акимовым – ред.) не один раз. Он прекрасно разбирается в теме. Он, по сути, занимался и АНО "Цифровая экономика", и в целом, мне кажется, достаточно хорошо представляет себе сложность задач. И мне показалось, что мы какой-то общий язык между цифровой экономикой и правительством найдем все-таки. Поэтому мне кажется, это хорошая история", - сказал Клименко.

"Акимов очень нацелен на результат, не похож на бюрократа, у него больше бизнесовый подход к решению проблем, он не замечен в лоббировании чьих-то интересов - во многих случаях выступал справедливым арбитром в конфликтах", - сказал один из участников АНО "Цифровая экономика".

Один из участников информационно-коммуникационного рынка напомнили, что будучи главой подкомиссии по цифровой экономике при правительственной комиссии по использованию информационных технологий Акимов много сделал для продвижения программы.

"Он очень системный и вдумчивый человек. В общем, во многом благодаря ему, двигалась работа на уровне правительства по госпрограмме "Цифровая экономика", - сказал собеседник агентства.

"Акимов хорошо владеет предметом - всем, что связано с цифровой экономикой. Терминами. Имеет свое видение по целям и этическим аспектам цифровизации. Исполнительный. Хороший аппаратчик. Но не бюрократ-бюрократ", - говорит собеседник агентства.

Главный конструктор Центра развития цифровой экономики МГУ им. Ломоносова Евгений Бабаян назвал Акимова человеком "созидательным и позитивным", который пытается разбираться в этом деле. "Я думаю, это полезно и для отрасли, и для экономики. Он открытий человек, молодой, и это прибавит динамики в развитии", - сказал Бабаян.

"В программе по цифровой экономике важно то, что она загоняет реализацию цифровой трансформации в рамки ФЦП. Это приводит к тому, что происходит не трансформация всей цифровой экономики, а просто происходит цифровизация, созвучная с автоматизацией. Я надеюсь, это позволит ему осознать, что работа его проникает во все отрасли, без ограничений", - добавил Бабаян.

ВЫСОКИЙ СТАТУС

Эксперты позитивно восприняли возможность появления вице-премьера по цифровой экономике, отмечая, что это говорит о высоком статусе программы.

"Естественно позитивно (воспринял – ред.). По крайней мере, это говорит о статусе самого направления", - сказал Клименко.

"Появившаяся в прессе информация о появлении отдельного вице-премьера говорит о повышении статуса цифровой экономики в повестке правительства", - сказал директор АНО "Цифровая Экономика" Евгений Ковнир.

"Выделение вице-премьера, курирующего цифровую экономику – это само по себе достижение, очень важный шаг для отрасли", - сказал один из участников АНО "Цифровая экономика".

"Позитивно, что вообще отдельно выделили отдельно цифровую экономику. То, что отдельно будет цифровая экономика, это достаточно важно. Важно, что человек будет думать системно, не так просто заниматься, то есть будут сквозные решения", - согласен Бабаян.