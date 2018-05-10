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Комитет ГД по информполитике предложил доработать законопроект о цифровых правах


Рынки

МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил доработать законопроект о цифровых правах.

Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, вводит в гражданское законодательство понятие "цифровое право", под которым понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот "цифровых прав" будет осуществляться лишь посредством внесения записей в информационную систему.

Под определение цифрового права будет подпадать существующий на данный момент термин "токен". Законопроектом также вводится понятие "цифровые деньги" (в обиходе - криптовалюта), при этом закрепляется, что законным средством платежа они не являются. Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров.

Законопроектом решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации ("big data"). Для этого в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных. Согласно интересам сторон сделки, договор может предусматривать обязанность не совершать действий, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.

Комитет отметил необходимость доработки законопроекта, в частности, полагая, что предлагаемое понятие "цифровое право" нуждается в дополнительной детализации и уточнении. Поскольку действующее законодательство не содержит понятий "совокупность электронных данных", "децентрализованная информационная система", "уникальный доступ", их использование может привести к правовой неопределенности и трудностям в правоприменительной практике.

В законопроекте указано, что цифровые деньги не обязательны к приему при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории РФ. Однако в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства. Комитету "представляется целесообразным" соотнести данную норму со статьей 140 Гражданского кодекса и статьей 27 закона "О Центральном банке РФ", согласно которым законным средством платежа в России и ее официальной денежной единицей является рубль и введение на ее территории других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. Кроме того, комитет отмечает необходимость уточнения срока вступления законопроекта в силу (сейчас с 1 мая 2018 года).

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