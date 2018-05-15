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Рубль днем теряет к доллару и евро, несмотря на нефть по $79


Рынки / Валюта

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Рубль во вторник дешевеет по отношению к доллару и евро, несмотря на обновления нефтью максимума примерно за 3,5 года — сейчас она по цене выше 79 долларов за баррель сорта Brent, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.16 мск рос на 28 копеек, до 62,13 рубля, курс евро - на 2 копейки, до 73,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рост доллара на форексе понижает аппетит к рисковым активам, в итоге перепроданность рубля относительно "черного золота" нарастает, и его цена обновляет многолетние максимумы — уже около 4,9 тысячи рублей за баррель.

РУБЛЬ ОТСТАЕТ ОТ НЕФТИ

Курс рубля снижался к доллару и стабилизировался к евро днем, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,19 доллара. Инвесторы отыгрывали данные о скромном росте объема промышленного производства в еврозоне в марте - на 0,5% в месячном выражении и на 3% в годовом. При этом эксперты полагали, что показатель вырос на 0,6% к февралю и на 3,7% в годовом исчислении.

Рубль продолжает игнорировать уверенный рост стоимости нефти — выше 79 долларов за баррель. Поддержку нефтяной рынок по-прежнему получает от усиления напряженности, связанной с введением США санкций против Ирана.

Рубль в последние недели не растет к доллару, хотя нефть бьет рекорды. Курсы доллара и евро днем менялись в пределах 2-2,5%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для валют развивающихся стран рост котировок нефти не добавил поддержки, так как растущие базовые ставки продолжила поддерживать восходящий тренд курса доллара после того как доходность 10-летних госбумаг США перешагнула отметку в 3% годовых и продолжила рост, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

Рост рубля сдерживается сохраняющейся нервозностью как в сегменте развивающихся активов, так и в ряде рисковых активов в целом, говорит Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Несмотря на спад геополитической напряженности, на мировой арене остается много неразрешенных вопросов, и это подвешенное состояние сказывается на самочувствии таких чувствительных к риску валют, как рубль", - добавил он.

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