ФАС опубликовала проект об увеличении норматива биржевых продаж нефтепродуктов

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ предлагают увеличить объем норматива обязательных биржевых продаж нефтепродуктов: бензина до 15% с 10%, дизельного топлива - до 7,5% с 5%, следует из измененного проекта совместного приказа от 12 января 2015 года.

Согласно опубликованному ФАС проекту, ведомства также предлагают увеличить минимальный норматив продаж для авиатоплива до 15% с 10%, мазута - до 3% с 2%, сжиженного углеводородного газа - до 7,5% с 5%.

В середине января СПбМТСБ заявила, что предлагает увеличить нормативы биржевых продаж нефтепродуктов для нефтяных компаний до 15% для бензинов (с текущих 10%) и 8% (с текущих 5%) для дизельного топлива. В конце октября прошлого года Российский топливный союз (РТС) выступил с инициативой увеличить обязательные нормативы биржевых продаж для бензина до 15% и до 10% для дизеля. По мнению РТС, это помогло бы стабилизации ситуации на бирже.