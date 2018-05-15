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Преобразование Минкомсвязи говорит об ускорении цифровизации экономики РФ - Мариничев


Рынки

МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Преобразование министерства связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) в министерство цифрового развития говорит об ускорении цифровизации российской экономики, считает интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев.

Ранее во вторник президент РФ подписал указ "О структуре органов исполнительной власти", в соответствии с которым министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"Я думаю, что изменения, которые приходят в нашу жизнь с "цифрой", крайне важны и очень существенны. Уже давно пора заняться этим вопросом - проникновением "цифры" во все отрасли. Но как это будет называться - я не сильно придаю этому значение - министерство цифрового развития или останется Минкомсвязью. Главное, чтобы была политическая воля на самом высоком уровне. И чтобы было четкое понимание, что это дает и к чему это должно привести. Но то, что сейчас это декларируется и таким образом "педалируется", это очень хорошо", - сказал интернет-омбудсмен РИА Новости.

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