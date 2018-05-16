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Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне легкой коррекции нефти


Рынки / Валюта
  • #Рубли
    © fotolia.com, Alexandr Blinov

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Рубль днем умеренно снижался против доллара и евро, отыгрывая общее падение аппетита к риску, отмечают трейдеры.

Слегка корректирующаяся нефть способствует снижению российской валюты, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.13 мск повышался на 25 копеек - до 62,56 рубля, курс евро - на 4 копейки и равнялся 73,8 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта днем снижалась к доллару и евро, отыгрывая общее падение аппетита к риску на мировых рынках на фоне роста доходности 10-летних американских гособлигаций до рекордных высот с 2011 года – 3,09% годовых. Инвесторы опасаются высоких темпов роста ставки ФРС США.

Нефть также способствует сползанию рубля, слегка снижаясь с максимумов за последние 3,5 года.

Россия в апреле 2018 года, по предварительным данным, снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 250 тысяч баррелей в сутки, до 11,35 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 83%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). В целом страны, не входящие в ОПЕК, в апреле выполнили свои обязательства на 80% после 84% в марте.

Кроме того, по данным Американского института нефти (API), за рабочую неделю, закончившуюся 11 мая, запасы нефти в США выросли на 4,854 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 763 тысячи баррелей.

Майский налоговый период отчасти поддерживает курс рубля, однако днем доллар и евро повышались к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена "черного золота" при этом немного сползла – в район уровня 4,85 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Пока рубль воздерживается от обвального падения, отчасти благодаря тому, что нефть торгуется около максимума с конца 2014 года, рассуждает Роман Блинов из компании "Международный финансовый центр".

"Приличное давление развивающиеся рынки ощущают на себе со стороны роста доходности американских государственных облигаций. Есть еще один фактор неопределенности, который не даст рублю расправить крылья. Это угроза новых санкций со стороны Вашингтона, о которых накануне опять заговорил Минфин США", - добавил он.

В ближайшие месяцы рубль останется жертвой сниженного аппетита к рисковым активам, считает Денис Давыдов из Нордеа банка.

"Дополнительную неопределенность для российской валюты формируют заявления представителя Минфина США о готовности ввести новые санкции в отношении России, а также предстоящие в Госдуме чтения законопроекта о контрсанкциях. По совокупности перечисленных факторов риски по российской валюте в настоящий момент смещены в сторону ее ослабления", - добавил он.

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