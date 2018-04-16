Бумаги "Магнита" дорожают в Лондоне почти на 6% на фоне назначения нового топ-менеджера

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Глобальные депозитные расписки (ГДР) "Магнита" MGNT подскочили в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) почти на 6% на новостях о назначении экс-гендиректора "Пятерочки" Ольги Наумовой на пост исполнительного директора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.55 мск стоимость ГДР "Магнита" росла на 5,91% - до 20,88 доллара. При этом торги вторника бумаги завершили снижением на 0,3% - до 19,72 доллара.

В среду "Магнит", второй в России ритейлер по объему выручки (первый - X5), объявил о назначении Наумовой на должность исполнительного директора. В апреле Наумова покинула пост гендиректора "Пятерочки".