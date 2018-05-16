Расчеты в евро за иранскую нефть не окажут влияния на нефтяной и валютный рынки

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Возможный переход Евросоюза при оплате поставок нефти из Ирана с доллара на евро не окажет сильного влияния на нефтяные котировки, которые привязаны к американской валюте. Этот переход слабо отразится и на валютном рынке, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. При этом эксперты отмечают, что в мире сохраняется тенденция сокращения доли доллара в международной торговле.

Сегодня стало известно, что ЕС намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Новость связана с прошедшими в Брюсселе переговорами глав МИД "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) с министром иностранных дел Ирана. В ответ на выход США из соглашения по иранской ядерной программе стороны договорились о выработке практических решений для поддержания и углубления экономических связей. Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, речь идет о продолжении торговли нефтью и газом, нефтепродуктами, а также об эффективных банковских транзакциях.

Между тем, новые санкции США против Тегерана могут создать трудности для европейских компаний при расчетах с Ираном. Сам Иран многие годы выступает за использование евро вместо доллара в международных расчетах при торговле нефтью. Еще в 2007 году Тегеран безуспешно пытался убедить партнеров по ОПЕК отказаться от доллара. Возможно, на этот раз Ирану удастся добиться своего.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕФТИ

Переход Евросоюза в расчетах с Ираном на евро не окажет существенного влияния на рынок нефти. Любая новость о том, что Иран сумеет сохранить объемы продажи нефти на нынешнем уровне может потенциально, но не на много, снизить цену нефти, считает старший аналитик ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. По его словам, Ирану необходимо максимально сохранить свой экспорт.

Рынок ожидает, что часть иранской нефти уйдет навсегда - речь идет примерно о 300 тысячах баррелей в сутки. Если расчеты в евро будут быстро развернуты, то возможно этот объем останется на рынке, говорит аналитик. Если же нет, то крупные игроки, такие как Саудовская Аравия, способные нарастить добычу за месяц-другой.

С этим согласен эксперт агентства "Аналитика товарных рынков" Артем Рахманкулов. Он не видит причин того, что переход на евро сильно отразится на котировках нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. По его мнению, переход на евро выгоден сторонам и, кроме того, удобен для взаиморасчетов.

Цены на нефть котируются к доллару, а не к евро, поэтому номинирование цен в нефтяных контрактах в другой валюте все равно будет проводиться через доллар, считает аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова. В случае перехода на расчеты в евро при экспорте нефти ни Иран, ни Европа не получат заметной выгоды, считает аналитик. Плюс ко всему Ирану придется взять на себя риски изменения европейской валютной системы.

ВЛИЯНИЕ НА ДОЛЛАР И ЕВРО

Курс евро слабо изменится в случае отказа ЕС от оплаты долларами поставок иранской нефти, полагают аналитики. Эффект для курса основной валютной пары (доллар-евро) окажется незначительным, считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов.

Масштаб поставок иранской нефти на мировой рынок невелик – около 1,5% мирового экспорта, и если даже все платежи по нему перейдут на евро, то эффект для курса евро к доллару окажется небольшим, считает он. "Даже если будет небольшое увеличение спроса на евро на forex в результате таких действий, он будет нивелирован действиями ЕЦБ, поскольку дорогой евро не выгоден Евросоюзу - это снижает конкурентоспособность его экспортеров. Марио Драги (главе ЕЦБ) достаточно будет изменить риторику своих заявлений, и курс вернется к существующей тенденции", - добавил эксперт.

Переход на евро может оказать давление на курс доллара относительно других валют и, скорее всего, приведет к незначительному укреплению курса евро, считает Рахманкулов. Переход в расчеты на евро скорее скажется на курсе доллара, поскольку его будут использовать меньше в расчетах за нефть.

Последствия для доллара могут стать ощутимыми только в том случае, если примеру Ирана последуют и другие значимые нефтеэкспортеры, говорит Колбикова. В таком случае снижение спроса на американскую валюту может повлиять и на интерес к гособлигациям США. Пока же экспорт иранской нефти в Европу составил всего 0,7 тысячи баррелей в сутки по итогам четырех месяцев 2018 года, или меньше процента от мировой добычи. Этот факт нивелирует потенциальные эффекты как для финансового, так и для мирового нефтяного рынка.

По мнению Колбиковой, намерение со стороны Евросоюза перейти на евро в расчетах за нефть с Ираном можно трактовать как попытку снижения рисков от потенциальных санкций со стороны США. В частности, это может послужить инструментом страховки в случае, если будет принято решение о заморозке долларовых счетов Ирана.

РАСЧЕТЫ В ДОЛЛАРАХ ПАДАЮТ

Эксперты отмечают, что в мире существует тенденция к сокращению доли доллара в общем объеме международных расчетов. В конце марта Китай запустил торги нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, на Шанхайской международной энергетической бирже. Учитывая то, что последние три года потребление нефти в стране растет в среднем на 5% в год, доля доллара в мировых расчетах продолжит сокращаться.

Доля международных и внутренних операций в долларах постепенно снижается, говорит Колбикова. В 2014-2017 годах эта тенденция особенно усилилась, в результате доля долларовых платежей сократилась с 46,6% до 39,9%.

По ее мнению, более эффективная отвязка от доллара может произойти при переходе на качественно новые инструменты торговли, номинированные в третьей валюте. К примеру, после запуска в феврале 2018 года поставочного нефтяного фьючерса на бирже в Шанхае, возможен переход Ирана на взаиморасчеты с Китаем в валютах риал/юань.

Между тем, в начале апреля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, в России изучают возможность принятия национальных валют в своих нефтяных сделках с Турцией и Ираном. В этом есть необходимость, а также желание с обеих сторон, однако это потребует некоторых изменений в финансовом, экономическом и банковском секторах, отметил министр.