События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 мая

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 1:30 USD США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса) 4:30 AUD Австралия - Изменение уровня занятости (апрель) -0,7 тыс 22,6 тыс (факт) 4:30 AUD Австралия - Изменение полной занятости (апрель) -25,1 тыс 32,7 тыс (факт) 4:30 AUD Австралия - Уровень безработицы (апрель) 5,5% 5,6% (факт) 11:40 EUR Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,29% 12:00 EUR Еврозона - Сальдо торгового баланса (март) 18,9 млрд евро 13:30 EUR Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио 15:00 EUR Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 215 тыс 15:30 USD США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май) 23,2 21 15:30 USD США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май) 27,1 15:30 CAD Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (март) 3,96 млрд канад. долл 17:45 USD США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) 19:00 GBP Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна 20:30 USD США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

Российские события