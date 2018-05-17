События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 мая

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|4:30
|AUD
|Австралия - Изменение уровня занятости (апрель)
|-0,7 тыс
|22,6 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Изменение полной занятости (апрель)
|-25,1 тыс
|32,7 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Уровень безработицы (апрель)
|5,5%
|5,6% (факт)
|11:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,29%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Сальдо торгового баланса (март)
|18,9 млрд евро
|13:30
|EUR
|Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
|15:00
|EUR
|Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
|23,2
|21
|15:30
|USD
|США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май)
|27,1
|15:30
|CAD
|Канада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (март)
|3,96 млрд канад. долл
|17:45
|USD
|США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|19:00
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|20:30
|USD
|США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 11.05)
|458,4 млрд долл (на 04.05)
|RUB
|Банк ВТБ - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Группа Черкизово - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
|RUB
|Квадра - СД (вопросы подготовки ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)
|0 (ао, ап) - див-д 2016
|RUB
|Магнит - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017)
|84,6 (1П2016) + 126,12 (9м2016) + 67,41 (фин) - див-д 2016
|115,51 (1П2017) - див-д 2017
|RUB
|АвтоВАЗ - ГОСА (закрытие реестра для участия - 22.04.2018)
|0 (ао, ап) - див-д 2016
|RUB
|Распадская - ГОСА (закрытие реестра для участия - 22.04.2018)
|0 - див-д 2016
|0 (рекоменд. СД) - див-д 2017
|RUB
|Дагестанская энергосбытовая компания /ДЭСК/ - ГОСА (закрытие реестра для участия - 24.04.2018)
|0 - див-д 2016