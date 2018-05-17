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События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 мая


Рынки

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
4:30 AUDАвстралия - Изменение уровня занятости (апрель) -0,7 тыс22,6 тыс (факт)
4:30 AUDАвстралия - Изменение полной занятости (апрель) -25,1 тыс32,7 тыс (факт)
4:30 AUDАвстралия - Уровень безработицы (апрель)5,5%5,6% (факт)
11:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,29%
12:00 EURЕврозона - Сальдо торгового баланса (март)18,9 млрд евро
13:30 EURЕврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
15:00 EURЕврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице211 тыс215 тыс
15:30 USDСША - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)23,221
15:30 USDСША - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (май)27,1
15:30 CADКанада - Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (март)3,96 млрд канад. долл
17:45 USDСША - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
19:00 GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
20:30 USDСША - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 мск RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 11.05)458,4 млрд долл (на 04.05)
  RUBБанк ВТБ - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
  RUBГруппа Черкизово - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
  RUBКвадра - СД (вопросы подготовки ГОСА и рекоменд. по див-дам 2017)0 (ао, ап) - див-д 2016
  RUBМагнит - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017)84,6 (1П2016) + 126,12 (9м2016) + 67,41 (фин) - див-д 2016115,51 (1П2017) - див-д 2017
  RUBАвтоВАЗ - ГОСА (закрытие реестра для участия - 22.04.2018)0 (ао, ап) - див-д 2016
  RUBРаспадская - ГОСА (закрытие реестра для участия - 22.04.2018)0 - див-д 20160 (рекоменд. СД) - див-д 2017
  RUBДагестанская энергосбытовая компания /ДЭСК/ - ГОСА (закрытие реестра для участия - 24.04.2018)0 - див-д 2016
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