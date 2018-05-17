МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent в четверг впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель после публикации днем ранее статистики по запасам "черного золота" в США, которые сократились вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 79,9 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она достигала отметки в 80,12 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,91%, до 72,14 доллара за баррель.