МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цена золота продолжает снижаться в пятницу, основным фактором такой динамики по-прежнему остается укрепление курса доллара, что делает покупку торгующегося в долларах золота менее привлекательной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,7 доллара, или на 0,05%, до 1288,7 доллара за тройскую унцию, стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,28%, до 16,44 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) перешел к коррекционному снижению на 0,03%, до 93,44 пункта. Ранее на этой неделе индекс вырос до максимального за год значения в 93,632 пункта.

Золото опустилось до минимума с 27 декабря прошлого года в четверг на фоне роста курса доллара. Доходность десятилетних US Treasuries продолжает удерживаться вблизи уровня семилетнего максимума в 3,1%.

Удорожанию доллара поспособствовала статистика по рынку труда США. Несмотря на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 мая, выросло выше прогноза — на 11 тысяч, до 222 тысяч, количество получающих пособие по безработице снизилось до минимума с 1973 года и составило 1,71 миллиона человек.

По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, эти цифры сигнализируют о постепенном ужесточении условий на рынке труда и возможном дальнейшем росте заработных плат.