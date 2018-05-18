МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Алюминий дешевеет в пятницу на данных об увеличении его запасов на бирже металлов в Лондоне, что ослабило беспокойство инвесторов по поводу нехватки предложения из-за санкций США против "Русала", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 9.08 мск стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой через 3 месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снижалась на 0,6% — до 2280 долларов за тонну.

Цена июльских фьючерсов на медь на бирже Comex растет при этом на 0,03% — до 3,084 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов четверга стоимость тонны меди на LME с поставкой через три месяца увеличилась на 0,78% — до 6879 долларов за тонну, цинка — на 0,7%, до 3096 долларов за тонну.

Трейдеры отреагировали на увеличение запасов алюминия. "Запасы металла, предназначенного для продажи, на LME теперь находятся на том же уровне, что и до объявления санкций, что потенциально указывает на некоторую стабилизацию цены в текущем диапазоне", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

По мнению эксперта, рынки меньше ожидают продолжительного дефицита алюминия после того, как Минфин США продлил срок завершения контрактов с одним из крупнейших производителей металла — "Русалом" — до октября.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" до 6 июня, а завершения контрактов с "Русалом" — до 23 октября.