МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.13 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшалась на 0,79% — до 6,15 доллара, "Лукойла" — увеличивалась на 0,24%, до 71,17 доллара, "Новатэка" — росла на 0,08%, до 130,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,74%, до 4,72 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,35%, до 26,25 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 1,37% — до 1,78 доллара, расписки Сбербанка теряли 1,27%, опускаясь 14,95 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 2% — до 20,4 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,72% — до 17,36 доллара, "Северстали" — на 0,25%, до 15,94 доллара, бумаги НЛМК теряли 0,42%, опускаясь до 25,83 доллара.

Бумаги "Магнита" дорожали на 0,05% — до 20,6 доллара, "Ленты" — на 0,09%, до 5,74 доллара, АФК "Система" — дешевели на 0,06%, до 3,42 доллара.