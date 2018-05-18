МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу продолжили рост на ожиданиях сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, что может привести к глобальному дефициту нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,37%, до 79,62 доллара за баррель. В ходе торгов четверга стоимость нефти этой марки впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднимается на 0,08%, до 71,55 доллара за баррель.

"Сейчас много позитивных новостей для нефти. Это и продолжение истории вокруг Ирана, и общие разговоры о более жестком рынке. Будет интересно посмотреть, укрепится ли цена на уровне в 80 долларов на следующей неделе. Похоже, она движется в этом направлении", — сказал агентству Блумберг старший аналитик Danske Bank Йенс Педерсен (Jens Pedersen).

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Помимо рисков, связанных с сокращением поставок из Ирана, трейдеры также продолжают отыгрывать сообщения о рекордно низкой добыче в Венесуэле. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском докладе отметило, что добыча нефти в стране в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов. В докладе подчеркивается, что сокращение добычи нефти Ираном и Венесуэлой может стать серьезной проблемой для предотвращения производителями нефти резкого повышения цен на нефть и недопущения дефицита.