Курс рубля к доллару в течение завершающейся рабочей недели преимущественно снижался, отыгрывая рост опасений по поводу высоких темпов ужесточения денежно—кредитной политики (ДКП) ФРС США. Евро не демонстрировал единой динамики, но в итоге все-таки снизился против рубля, отыграв сползание курса на форексе с уровня 1,2 до 1,175 доллара за евро.

Основным поводом для такой динамики стал уход глобальных инвесторов от рисковых активов в долларовые, считающиеся пока защитными. При этом выход нефти на психологически значимый уровень 80 долларов за баррель не помог российской валюте удержаться от сползания к доллару.

В результате, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу прибавлял более 50 копеек до уровня 63,5 рубля, а евро терял примерно столько же до 73,5 рубля.

Рубль отвязался от нефти

Рубль начал торговую неделю попытками роста против основных резервных валют. Рост нефти в направлении отметки 78 долларов за баррель сорта Brent лишь отчасти поддерживал курс рубля. Это происходило на фоне данных о том, что ОПЕК в апреле слегка увеличила добычу нефти в месячном выражении — на 12,1 тысячи баррелей в сутки, до 31,93 миллиона баррелей в сутки, однако выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 163%.

Обострение ситуации вокруг Ирана после выхода США из "ядерной сделки" с этой страной также толкало рынок нефти вверх. Президент США Дональд Трамп распорядился существенно уменьшить объем нефти и нефтепродуктов, закупаемых в Иране.

Однако устойчивость рубля оказалась непродолжительной. Негатив пришел от роста доходности американских гособлигаций выше уровня 3% годовых по 10-летним бумагам — до рекордных высот с 2011 года. Опасения по поводу быстрого ужесточения ДКП ФРС толкает инвесторов из рисковых активов в защитные долларовые бумаги.

Кроме того, инвесторы болезненно отреагировали на слова замминистра финансов США Сигал Манделкер о готовности США ввести новые санкции против России. "В Вашингтоне готовы заставить Россию понести "серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством", — отметила она.

Наконец, российские макроэкономические данные и прогнозы также оказались негативными для рубля. Так, чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 миллиард долларов. Кроме того, Банк России прогнозирует замедление роста ВВП в годовом выражении во втором квартале 2018 года до 1-1,4% с 1,3-1,5% в первом квартале.

Впрочем, в середине недели рубль попытался откорректировать предыдущее снижение. Инвесторы обратили внимание на оценки международного рейтингового агентства Moody's, которое считает очень низкой вероятность того, что западные санкции против России будут развиваться по сценарию Ирана.

Однако геополитика опять помешала рублю расправить крылья. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения относительно мер в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Таким образом, и в данном случае дело опять может дойти до санкций.

При этом слабость рубля на неделе сопровождалась дорогой нефтью, которая в моменте даже превышала психологически значимую отметку 80 долларов за баррель.

Прогнозы

Перепроданность российской валюты против нефти привела ее рублевую цену в район 4,95 тысячи рублей – максимуму за несколько лет. Видимо, рублевые медведи попытаются пройти вверх ключевой уровень 5 тысяч рублей. Впрочем, правительству и нефтяным компаниям РФ такое развитие ситуации вполне понравиться, поскольку улучшит их финансовые показатели.

Между тем, в краткосрочном плане рубль может найти поддержку от налогового периода мая, пик которого придется на следующую неделю.



