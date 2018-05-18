МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций к закрытию пятницы изменился разнонаправленно по основным индексам при снижении курса рубля в пределах 20 копеек к доллару и евро.

Перед выходными инвесторы не спешили наращивать позиции, опасаясь глобального снижения аппетита к риску и чисто российских геополитических рисков, считают эксперты.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 2326,94 пункта, индекс РТС снизился на 0,72%, до 1173,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

БЕЗ ИДЕЙ

Российский фондовый рынок в пятницу к закрытию не продемонстрировал определенного тренда движения. Интерес к российским активам снизился на фоне неуверенной динамики мировых фондовых рынков.

В лидерах роста оказались акции "Русала" (+10,6%) и En+ (+8,9%), корректировавшие сползание предыдущих нескольких дней. Данные о том, что чистая прибыль En+ Group по МСФО в первом квартале 2018 года увеличилась в 2,5 раза, до 667 миллионов долларов, и уход Олега Дерипаски из совета директоров En+ поддержала этот рост.

Вырсли также акции "Интер РАО" (+3,6%), "Лукойла" (+2,2%), "Башнефти" (+2,2%), НЛМК (+2%).

Снизились префы "Сургутнефтегаза" (-2,1%) после объявления о рекомендациях совета директоров относительно дивидендов. Подешевел Сбербанк (-1,7%), "Уралкалий" (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи на завершающейся неделе попытался было дотянуться до рекордов и обновить их, но когда капитал уходит с площадки, проблематично продолжать покупать, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"На следующей неделе, вполне вероятно, у рынка появятся новые драйверы и стимулы, начиная с нефти и заканчивая внешнеполитическими новостями. Кроме того, стоит уделить внимание новой российской экономической программе, на которую потребуются большие финансовые потоки. Это может стать свежим среднесрочным катализатором для покупателей. Индекс Мосбиржи останется в коридоре 2310-2350 пунктов", — добавила она.

Ближйшие торги акциями индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2270-2370 пунктов, а РТС – в коридоре 1160-1190 пунктов, полагает Иван Марчена из компании Forex Club.