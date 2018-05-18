МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене — с одной стороны, инвесторы реагируют на политические события в Италии, при этом снижение доходности гособлигаций США ослабляет американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1774 доллара за евро с 1,1795 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 110,70 иены за доллар со 110,77 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,18% — до 93,64 пункта.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) снижается на 4,2 базисных пункта, до 3,067%. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал 3,128%. Снижение доходности бондов негативно сказывается на курсе американской валюты.

Вместе с этим трейдеры следят за событиями в Италии. Ранее в пятницу итальянские популистские партии "Лига" и "Движения 5 звезд" одобрили программу возможного будущего правительства Италии. А экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что готов снова стать кандидатом в премьер-министры Италии в случае получения соответствующего мандата от президента страны.

Аналитики опасаются ухудшения отношений Италии с еврозоной, а также вероятного увеличения бюджетного дефицита страны. Рейтинговое агентство DBRS уже предупредило, что экономические предложения партий могут поставить под угрозу суверенный кредитный рейтинг Италии. Это негативно сказывается на курсе евро.