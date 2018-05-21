МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным ростом индексов на фоне ослабления опасений за торговые отношения между США и Китаем после очередных переговоров между странами, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,64%, до 3213,84 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,05%, до 1848,06 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 31234,35 пункта, корейский KOSPI — на 0,2%, до 2465,57 пункта. Японский Nikkei 225 подорожал на 0,31%, до 23002,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — незначительно сократился, на 0,05%, и составил 6084,5 пункта.

В центре внимания инвесторов в понедельник оказались прошедшие в Вашингтоне 17 и 18 мая консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.

Кроме того, глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

"Последнее заявление о торговле между Китаем и США свидетельствует, что стороны стараются избежать опасной эскалации конфликта и работают над наиболее приемлемым для рынка двусторонним торговым соглашением", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Так, объем экспорта страны в апреле вырос на 7,8% по сравнению с показателем годичной давности после подъема на 2,1% в марте. Также Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 5,9% в годовом исчислении после снижения в марте на 0,6%. Аналитики прогнозировали рост японского экспорта на 8,1%, импорта — на 9,6%.