МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают находиться в "зеленой зоне", умеренно поднимаясь по сравнению с результатом предыдущей сессии, инвесторы продолжают реагировать на заявление США о пошлинах, оценивая также и события в Венесуэле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.05 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 78,59 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,27%, до 71,56 доллара за баррель.

Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая поддерживают мировые рынки, в том числе и нефтяной. Американский министр финансов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять эффективные меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в республику.

Поддерживает удорожание нефти и сохраняющееся беспокойство вокруг добычи в Венесуэле. Накануне в стране прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). По мнению аналитиков The Wall Street Journal, победа Мадуро на выборах является риском для нефтяной отрасли, поскольку это может повлечь за собой новые международные санкции.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в стране в апреле достигла минимального значения с начала 1950-х годов и может продолжить снижаться.