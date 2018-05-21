МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль днем слегка прибавляет к доллару и евро на фоне пика налогового периода мая, приходящегося на эту неделю.

Попытки рынка нефти сохранится неподалеку от 80 долларов за баррель также поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" по состоянию на 14.25 мск снижался на 2 копейки, до 62,24 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 73,15 рубля.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Российская валюта днем в понедельник пытается расти против основных резервных валют. Наступление на этой неделе пика майского налогового периода оказывает поддержку рублю.

Стоимость нефти остается неподалеку от ключевой отметки 80 долларов за баррель, что поддерживает курс рубля. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая поддерживают уровни на товарных рынках, в том числе и нефтяном.

Американский министр финансов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

Определенную поддержку рублю оказало заявление первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что Банк России не намерен резко и сильно повышать коэффициенты риска по валютному кредитованию для банков, а планирует постепенно создавать стимулы для дальнейшей девалютизации. При этом ситуация на финансовых рынках РФ выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках, оценила она.

В итоге днем доллар и евро снижались к рублю в пределах 0,25%. Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 4,9 тысячи рублей за баррель

ПРОГНОЗЫ

Фактором, ограничивающим потери рубля, по-прежнему выступают цены на нефть, которые хоть и скорректировались ниже 80 долларов за баррель, однако остаются вблизи не менее комфортного уровня в 79 долларов, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"При этом весьма возможно, что прогресс в торговых отношениях между США и Китаем, первоначально усиливший покупки доллара, будет постепенно способствовать общему улучшению настроения и аппетита инвесторов к риску на глобальных площадках, в том числе на развивающихся рынках. Ближе к пиковым дням налогового периода (пятница-понедельник) мы ожидаем торгов по паре доллар/рубль ближе к уровню 62", — оценил он.

Уже в среду публикация протокола майского заседания ФРС может продемонстрировать растущую уверенность американского регулятора в силе экономического роста и восстановлении инфляции, что подстегнет новый виток напряжения в сегменте US Treasuries (из-за роста доходности), рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Дополнительным источником нестабильности сейчас выступают сообщения о готовности коалиции итальянских популистов возглавить национальный парламент. Как следствие, активам развивающихся стран предстоит искать поводы для отскока в условиях фронтального сокращения аппетита к риску. В случае с Россией можно лишь порадоваться, что геополитические заголовки временно отошли на второй план", — заключил он.