АНКАРА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры к доллару США в понедельник вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,55 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывают с укреплением доллара на фоне заявления главы Минфина США Стивена Мнучина, который подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем. Министр также отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли.

На прошлой неделе резкое падение курса турецкой национальной валюты произошло после заявления президента страны Тайипа Эрдогана в интервью агентству Блумберг о том, что в случае победы на президентских выборах 24 июня он намерен ужесточить контроль над экономикой. По мнению экспертов, это усилило опасения по поводу стремления президента влиять на денежно-кредитную политику, что может еще сильнее увеличить инфляцию.

За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. С начала года она обесценилась по отношению к этим валютам на 16,5%. Эксперты связывали это с эскалацией геополитических рисков в соседней Сирии, высоким уровнем инфляции и дефицита платежного баланса Турции.