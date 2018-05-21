МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник уверенно растут на открытии на фоне сообщений о приостановке введения импортных пошлин США для Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.32 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,06%, до 24976,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,97%, до 7425,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 2733,22 пункта.

На выходных глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. В понедельник в интервью телеканалу CNBC он сообщил, что предварительное соглашение США-КНР изменит структуру торговли между двумя странами.

"Структурные изменения в торговле США с Китаем будут частью (соглашения – ред.)", — сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC.

Мнучин также добавил, что США могут увеличить экспорт энергоносителей в Китай в рамках соглашения. Ранее в понедельник президент страны Дональд Трамп сообщил, что власти Китая согласились на значительные дополнительные закупки сельхозпродукции в США.

В Вашингтоне 17-18 мая прошли консультации между торговыми делегациями двух стран. По итогам принятого совместного заявления стороны договорились предпринять меры для сокращения дефицита торгового баланса США в отношении Китая, значительно увеличив экспорт товаров и услуг в КНР.