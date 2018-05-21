МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам растет вместе с "голубыми фишками" и на фоне укрепления рубля к основным инвалютам.

Индекс Мосбиржи к 16.30 мск рос на 0,61% — до 2341,19 пункта, индекс РТС — на 1,31%, до 1188,48 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 0,23 рубля — до 62,03 рубля, курс евро — на 0,24 рубля, до 73,04 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,01% — до 78,5 доллара за баррель.

"Наметившийся на минувшей неделе коррекционный спад индексов Мосбиржи и РТС пока не получил серьезного развития. За предыдущие торговые дни они смогли "разгрузить" свою недавнюю перекупленность. Поэтому в конце мая индекс Мосбиржи может совершить новый заход к своему близкому историческому максимуму, расположенному на отметке 2376 пунктов", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ТМК (5,4), "Уралкалия" (3,07%), "Норникеля" (2,88%), ММК (2,37%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,7%), а также акции "Соллерса" (1,42%), префы "Селигдара" (1,29%), обыкновенные акции Сбербанка (1,27%), акции "Газпрома" (1,2%) и акции "Дикси" (1,12%).

"Среди "голубых фишек" заметно сильнее рынка выглядят бумаги "Газпрома". Сегодня они пользуются спросом на фоне недавних новостей о том, что Германия не планирует отказываться от реализации газопроводного проекта "Северный поток-2", вопреки откровенному политическому нажиму из-за океана", — говорит Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-2,68%), акции "Интер РАО" (-2,49%), АФК "Система" (-1,91%), ФСК ЕЭС (-1,86%), префы "Татнефти" (-1,28%), а также акции "Распадской" (1,15%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,05%) и акции ТГК-1 (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Покупки на российском рынке акций по-прежнему носят сдержанный характер, отмечает Манжос из ИК "Норд-Капитал". Возможно их усиление после позитивного старта торгов в США, полагает он. В целом аналитик ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от уровня 2350 пунктов, с заметным повышением в диапазоне от 0,5% до 1,5% по итогам дня.

До конца дня можно ожидать сохранения оптимизма на фондовом рынке РФ при поддержке американских площадок, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Некоторое беспокойство, однако, вызывает разворот цен на нефть, который может способствовать отступлению индексов от внутридневных максимумов, также замечает она. Ближайшими сопротивлениями для индекса Мосбиржи и РТС выступают отметки 2360 и 1200 пунктов соответственно, указывает эксперт.