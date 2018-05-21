МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) планирует начать торги фьючерсными контрактами на металлы, номинированными в юанях, сообщил главный исполнительный директор Мэтью Чемберлен (Matthew Chamberlain).

"В настоящее время инвесторы торгуют нашими продуктами в долларах США. Мы, несомненно, хотели бы изучить возможности запуска продуктов, номинированных в офшорных юанях", — сообщил Чемберлен в интервью South China Morning Post.

Чемберлен не смог сказать, когда будут запущены торги новыми контрактами, но выразил уверенность, что они станут востребованными, поскольку китайская валюта стала более широко использоваться в мировой финансовой системе. Кроме того, Чемберлен заявил, что лондонская биржа популярна среди китайских инвесторов.

"Китайские инвесторы, безусловно, очень активные клиенты на LME. Они торгуют через материковых брокеров, которые являются членами LME, или через западные фирмы", — рассказал глава биржи. Он добавил, что надеется на рост китайских компаний на бирже.

LME входит в группу гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx). LME уже разрешает использовать трейдерам китайские юани в качестве обеспечения. HKEx в июле прошлого года начала торги фьючерсами на золото, номинированными в юанях, добавляет издание.