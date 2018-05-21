МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе повышения рынка акций РФ и снижения рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю не изменится, а индекс РТС вырастет на 1%. Цена на нефть марки Brent останется выше 78 долларов за баррель, а курс евро к доллару — около 1,175. Рубль снизится относительно доллара на 25 копеек и почти не изменится к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Из-за общего политического напряжения на Ближнем Востоке и неясности по позиции Ирана относительно выхода из ядерной сделки, цена нефти будет устойчиво торговаться около 80 долларов за баррель, считает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

"Мировые рынки остаются в подавленном состоянии, поскольку рост доходностей госдолга США при одновременном укреплении доллара провоцирует снижение интереса к рискованным активам. Инвесторы все больше убеждаются в том, что экономика США продолжит расти умеренными темпами в текущем году, что может потребовать от Федрезерва дополнительных шагов по ужесточению денежно-кредитной политики. Пока основной удар держат развивающиеся рынки, премия по которым уже не выглядит столь высокой на фоне поведения базовых активов", — комментирует Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

Однако если рост доходностей в США продолжится, фондовые рынки развитых стран также окажутся под давлением, поскольку при схожей доходности инвесторы отдадут предпочтения инструментам с фиксированным доходом, добавляет он.

Главным событием прошлой недели стал рост цены на нефть, вероятно, повышенное внимание к ней сохранится на протяжении всей текущей недели, полагает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Ситуация отчасти напоминает события десятилетней давности, когда рынки двигало наверх нефтяное ралли, внезапно оборвавшееся в мае, и обвал нефтяных котировок положил начало глубокому финансовому кризису. Несмотря на отдельные сходства, есть и немало различий. Я не ожидаю глубокой коррекции нефти, поскольку сейчас ее перепроизводство не столь значительно. Но добыча в США увеличивается, чему способствует рост цены, поэтому все больше трейдеров склонны хеджировать длинные позиции, и осторожная стратегия может принести большую прибыль", — говорит он.

"Страхи относительно сокращения поставок нефти из Ирана несколько поутихли. Решение ЕС задействовать законодательство, защищающее европейские компании от американских санкций, также будет работать на снижение этих рисков. В то же время, вероятное обострение политической и экономической ситуации в Венесуэле после очередных президентских выборов будет поддерживать рынок нефти в напряжении", — говорит Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

В центре внимания Петербургский форум, обращает внимание Ващенко.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Ващенко из ИК "Фридом Финанс" напоминает, что в фокусе из корпоративных событий — отчетность МТС. "Я полагаю, что у рынка есть равновероятные шансы на коррекцию и на обновление максимума. В случае развития второго сценария лидерами роста станут акции нефтегазового сектора, а индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2350–2400 пунктов", — говорит он.

На текущей неделе больших движений от российских фондовых индексов Анна Кокорева из "Альпари" не ожидает. Индекс ММВБ вторую неделю торгуется в районе отметок 2300-2350 пунктов, причин для дальнейшего роста нет, указывает она. "Возможно, что после того, как большинство компаний проведет ГОСА и объявит размер дивидендных выплат, рынок оживится. Индекс РТС имеет шансы на небольшое восстановление, если валютный курс позволит это сделать".

Вайсберг из ИК "Регион" указывает, что российские акции остаются под давлением – индекс РТС продолжает оставаться ниже 200-дневного скользящего среднего. Массовое снижение прогнозов по экономическому росту в России и оттоки средств из фондов создают дополнительный негативный фон, добавляет аналитик.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СИЛЬНОГО ДОЛЛАРА

В начале недели ожидается ослабление рубля из-за новых размещений векселей и нот Казначейством США, что вызовет спрос на доллары на мировом рынке, говорит главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

В ближайшие пять торговых дней выступления представителей ФРС продолжатся, а в среду будет опубликован протокол последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке США, отметил Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

"Все эти события могут увеличить волатильность на валютном рынке. В случае, если из выступлений глав Федеральных банков США инвесторы сделают вывод о дальнейшем ускорении процесса повышения ставок, то это может привести к переоценке инвестиций в товарные контракты, а также в акции компаний из развивающихся экономик", — добавил он.

Рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть, и это можно объяснить тем, что на российскую валюту нет большого спроса со стороны иностранных инвесторов, Минфин увеличивает объемы покупки, а экспортерам нет нужды продавать больше валюты при высоком курсе, рассуждает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Укрепления рубля стоит ожидать не ранее лета. До конца недели ориентируюсь на диапазон 61–63 против доллара", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательными для инвесторов будут финансы, а наименее – нефть, газ, сырьё. По его мнению, акции Сбербанка, МТС выступят лидерами, а акции "Роснефти" и "Лукойла" — аутсайдерами рынка.

На российском рынке лучше всего будут торговаться компании, которые уже озвучили размер дивидендов, это Сбербанк, "Газпром", "Алроса" и прочие, полагает Веселов из банка "Глобэкс". На фоне роста цен на никель на 5% за прошедшую неделю, бумаги металлургов могут прибавить в росте, считает он.