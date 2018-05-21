МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник уверенно прибавлял к доллару и к евро, отыгрывая рост продаж валюты экспортерами в рамках пика майского налогового периода на этой неделе, говорят трейдеры.

Повышение цен на рынке нефти добавляет поддержки валюте РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.06 мск снижался на 68 копеек, до 61,58 рубля, курс евро — на 81 копейку, до 72,46 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Рубль вечером уверенно рос к доллару и к евро, отыгрывая наращивание продаж валюты экспортерами в рамках пика налогового сезона мая.

Уверенные позиции рынка нефти, который не отходит далеко вниз от психологически значимого уровня 80 долларов за баррель, также помогают курсу рубля. Позитивные новости о торговых переговорах США и Китая поддерживают уровни на товарных рынках, в том числе и нефтяном.

Американский министр финансов Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. Кроме того, по его словам, Китай обязался снизить импортные пошлины "на многие товары".

Наконец, цены производителей промышленных товаров в России в апреле выросли на 1,2% после спада на 0,9% в марте, что повышает вероятность паузы ЦБ РФ в процессе снижения ключевой ставки, и соответственно поддерживает курс рубля.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 1% каждый, а рублевая цена нефти сползла к уровню 4,85 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,2-62,2 рубля, евро – в коридоре 72-73,2 рубля, оценил положение Иван Марчена из компании Forex Club.

На наступившей неделе следует ожидать ослабления рубля – из-за размещения Казначейством США очередных облигаций, нот и векселей, считает генеральный директор АО "НПФ Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"На этом фоне, соответственно, спрос на долларовую ликвидность вырастет. К слову, стоит отметить увеличившиеся по сравнению с предыдущим месяцем покупки Банком России валюты – до 250-260 миллионов долларов в день. В поддержку рубля будут играть лишь основные налоговые платежи, которые пройдут в конце недели. В результате пара рубль/доллар до конца недели будет колебаться в коридоре 62-64 рубля", — добавил он.