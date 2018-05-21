МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные биржевые площадки Европы завершили торги понедельника преимущественно ростом в связи с новостями о торговых договоренностях КНР и США, но итальянский индекс просел на фоне предложения кандидатуры возможного нового премьера страны от партий евроскептиков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,03% — до 7859,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 5637,51 пункта, немецкий DAX опустился на 0,28%, до 13077,72 пункта.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос к закрытию на 0,3%, до 395,87 пункта, почти достигая максимума закрытия с 30 января прошлого года. При этом итальянский индекс FTSE MIB потерял 1,5%, закрывшись в минусе на фоне формирования нового правительства евроскептиков.

"Продолжающийся рост на европейских биржах в немалой степени поддержан слабостью как евро, так и фунта по отношению к доллару США, в то время как опасения по поводу эскалации напряженности между Китаем и США, по-видимому, отступают в краткосрочной перспективе после прогресса в торговых переговорах в выходные дни", — приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

На выходных глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. В понедельник в интервью телеканалу CNBC он сообщил, что предварительное соглашение США-КНР изменит структуру торговли между двумя странами.

В Италии в понедельник "Движение 5 звезд" предложило президенту страны Серджо Маттарелле кандидатуру юриста Джузеппе Конте на пост премьера страны, заявил журналистам лидер "Движения" Луиджи Ди Майо. Ранее "Движение" и "Лига" заключили правительственный контракт по программе будущего коалиционного правительства, достигнув договоренности и по совместной кандидатуре премьера. При этом, как сообщает MarketWatch, в зависимости от того, насколько лояльно будет принята кандидатура Конте, Маттарелле может утвердить новое правительство уже в понедельник.