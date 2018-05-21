МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок вырос по основным индексам на внешнем позитиве и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,24% — до 2332,63 пункта, индекс РТС — на 1,6%, до 1191,86 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.14 мск снижался на 0,66 рубля — до 61,6 рубля, курс евро — на 0,74 рубля, до 72,53 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,7% — до 79,06 доллара за баррель.

"Позитив на большинство мировых торговых площадок вернулся после того, как стало известно, что США и Китаю удалось достигнуть существенных успехов в переговорах по вопросам взаимных пошлин и снижения рисков последующей эскалации торговых войн", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Дикси" поднялись на 0,96%, несмотря на рекомендацию совета директоров ритейлера не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.

Префы "Транснефти" выросли на 0,51% на сообщении советника президента компании Игоря Демина РИА Новости о том, что компания в текущем году направит на выплату дивидендов по итогам 2017 года еще 54,9 миллиарда рублей; таким образом, с учетом промежуточных дивидендов всего "Транснефть" выплатит 82,5 миллиарда рублей дивидендов за прошлый год.

"Ожидания инвесторов по дивидендам "Транснефти" были консервативными. После того, как прошлой весной они не оправдались, котировки снизились примерно на 25%. С тех пор котировки демонстрируют преимущественно боковую динамику. На мой взгляд, дивидендная политика "Транснефти" не изменится в обозримом времени. Она отражает баланс между интересами государства и миноритарными акционерами… По итогам 2018-го года компания увеличит выручку в сегменте реализации нефти и нефтепродуктов на 15-25%, но пока неизвестно, станет ли это драйвером для роста дивиденда. Спокойная реакция рынка говорит о том, что инвесторы, по всей видимости, продолжают сохранять консервативные ожидания по дивидендам", — комментирует Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ТМК (6,75%), "Уралкалия" (2,59%), префы "Селигдара" (2,26%), акции ММК (2,2%), бумаги Сбербанка (обыкновенные акции выросли на 1,81%, префы – на 1,63%), а также акции "Норникеля" (1,77%) и акции "Магнита" (1,51%).

Среди лидеров падения – ГДР En+ (-4,42%), акции "Интер РАО" (-3,66%), префы "Татнефти" (-3,02%), акции ФСК ЕЭС (-2,43%), АФК "Система" (-1,96%), а также акции ОГК-2 (-1,66%), "Распадской" (1,58%), "Лукойла" (-1,16%), "МРСК Центра" (-1,09%) и акции "Русгидро" (-1,04%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В России приближается пик сезона корпоративных отчетов и дивидендных отсечек, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер". На этой неделе за первый квартал отчитываются МТС, Qiwi (23 мая) и ОГК-2 (25 мая), состоятся дивидендные отсечки по акциям Х5 Retail (23 мая, 4,2% годовых), "Трансконтейнера" (24 мая, 5,8% годовых) и "Детского мира" (25 мая, 4% годовых), напоминает аналитик.

Во вторник состоится закрытие реестра акционеров "Южного Кузбасса" для участия в годовом собрании акционеров, заседание совета директоров "Камаза" и годовое общее собрание акционеров "ВСМПО-Ависма", напоминает Коренев из "Финама". Поздно ночью будут опубликованы данные по предварительным запасам от Американского института нефти, добавляет он.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2280-2380 пунктов, а РТС – в коридоре 1180-1210 пунктов.

"Индекс Мосбиржи, тем не менее, остается в пределах все того же скучного диапазона 2310-2350 пунктов, поэтому для резкого подъема в начале недели мало оснований, но и продавать вроде бы тоже не на чем. Индекс РТС торгуется в непосредственной близости от 1200 пунктов, но оставаться там может еще очень долго, то сползая ниже, то восстанавливая позиции. В общем-то, начало пятидневки неплохое, но задора пока не хватает", — говорит Бодрова из "Альпари".