МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Биткоин (bitcoin) в понедельник вечером незначительно дешевеет, при этом удерживает уровень выше 8 тысячи долларов на новости об открытии криптобиржи для институциональных инвесторов в рамках Лондонской биржи LMAX, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.02 мск биткоин дешевел на 1,63%, до 8,37 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 2,08%, до 8,34 тысячи долларов, на OKex — на 1,17%, до 8,336 тысячи.

Другие криптовалюты также умеренно снижаются в стоимости: Ethereum дешевеет на 3,91%, до 693,18 доллара, Ripple — на 3,16%, до 0,678 доллара, Bitcoin Cash — на 5,54%, до 1,221 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 379,29 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

Трейдеры обратили внимание на новости о том, что лондонская биржа LMAX Exchange Group запускает криптовалютную торговую площадку LMAX Digital для институциональных инвесторов. Для торгов на бирже будут доступны пять криптовалют — биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и Ripple.

"Этот шаг – еще один пример по созданию участниками рынка условий для работы инвесторов с криптовалютами, а также легитимизации биткоина", — прокомментировал РИА Новости ситуацию Александр Бородич, основатель блокчейн-платформы Universa.