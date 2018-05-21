МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Поставщики Agrokor "не могут принять" соглашение между Agrokor и Сбербанком о присоединении российского банка к схеме roll-up финансирования, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на ассоциацию поставщиков Agrokor.

Новые заимствования уменьшают потенциал будущей компании после реструктуризации, цитирует агентство ассоциацию.

Поставщики поддерживают базовый проект соглашения.

"Но мы не можем согласиться с последующими соглашениями, которые были заключены без нашего ведома и которые кардинально меняют положение поставщиков", — говорится в сообщении. Соглашение на привлечение финансирования по модели roll-up предполагает условие, что новые кредиторы могут повышать их требования по обязательствам, взятым до 10 апреля 2017 года, до уровня суперстаршего долга.

Агентство добавляет, что ранее глава по реструктуризации Agrokor, назначенный правительством Хорватии, Фабрис Перушко заявлял, что Сбербанк присоединится к roll-up финансированию с объемом кредита в 80 миллионов евро. Он отметил, что процесс реструктуризации Agrokor должен быть завершен к 10 июля, когда истекает госуправление компанией.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевые направления деятельности — производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 миллиарда евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле прошлого года принял закон Lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor, долг компании перед банком составляет более 1,1 миллиарда евро, 100 миллионов евро из которых были в срочном порядке выданы компании в период кризиса ликвидности и были использованы для осуществления выплат поставщикам и налоговым органам. Дочерние банки Сбербанка дополнительно выдали поставщикам и сотрудникам Agrokor 0,2 миллиарда евро, отмечали в Сбербанке в феврале. Сбербанк видит шанс договориться по долгу Agrokor и готов смягчать требования, заявил в декабре глава Сбербанка Герман Греф.