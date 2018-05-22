МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит вопрос о назначении Алексея Кудрина председателем Счетной палаты, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным.

Кандидатура Кудрина была предложена главе государства фракцией "Единая Россия", голосов которой хватит для его назначения главой СП. Кудрин очень опытный человек и прекрасно понимает, как расставлены акценты после нового майского указа и послания президента РФ, пояснила РИА Новости выбор его кандидатуры фракцией первый зампред бюджетного комитета, единоросс Ирина Гусева.

После внесения кандидатуры Кудрина в Госдуму в тот же день она была поддержана профильным комитетом по контролю и регламенту.

Госдума 17 мая досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя СП, на которую она была назначена в 2013 году, в связи с ее переходом в правительство. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о направлении президенту РФ кандидатур Кудрина, первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова (от КПРФ), аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова (от ЛДПР) и председателя комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова (от "Справедливой России") на пост главы СП.

Председатель СП по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых он выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру. Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.

Главой СП может быть гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, имеющий высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.