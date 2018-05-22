МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект о мерах воздействия в ответ на действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, предоставляет правительству по решению президента право вводить различные меры, которые, однако, не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также ввозимых гражданами товаров для личного пользования. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ.

В рамках достигнутых ранее договоренностей еще при рассмотрении во втором чтении из текста документа исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень мер сокращен с 16 до 6. Запреты и ограничения могут быть введены в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц. В то же время законопроект разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.

Проект допускает прекращение или приостановление международного сотрудничества с государствами, которые ввели и поддержали антироссийские санкции, организациями, находящимися под их юрисдикцией, а также компаниями, контролируемыми такими организациями, в отраслях в соответствии с решением президента.

Запрет или ограничения могут быть введены на ввоз в РФ продукции и сырья из таких недружественных стран, либо произведенного организациями, находящимися в юрисдикции этих стран, и контролируемыми ими компаниями. Также может быть запрещен или ограничен вывоз из РФ продукции и сырья гражданами и организациями из недружественных стран и контролируемыми ими компаниями. Перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, определит правительство.