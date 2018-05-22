МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник рассмотрит проект об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2017 год, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Фактическое исполнение бюджета фонда за 2017 год составило по доходам — 1,737 триллиона рублей, что на 4,8% больше, чем в 2016 году; по расходам — 1,651 триллиона рублей, что на 4,1% больше, чем в 2016 году.

Страховые взносы на ОМС работающего населения (в том числе в фиксированном размере) поступили в бюджет фонда в сумме 1,087 триллиона рублей, что на 8% больше, чем в 2016 году. Сумма страховых взносов на ОМС неработающего населения составила 618,7 миллиарда рублей, что на 0,2% больше, чем в 2016 году.

В целом страховых взносов на ОМС за 2017 год поступило в бюджет фонда в объеме 1,706 триллиона рублей, что на 5% больше, чем в 2016 году.

Помимо этого, кабинет министров обсудит проект об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2017 год. Фактическое исполнение бюджета ФСС за 2017 год составило по доходам 691,8 миллиарда рублей, по расходам 670,8 миллиарда рублей.