МЕХИКО, 22 мая /ПРАЙМ/. Компания NextEra Energy покупает у Southern Co. практически все энергоактивы в американском штате Флорида, включая Gulf Power и Florida City Gas, за 5,1 миллиарда долларов, сообщила Southern.

С учетом долга сумма сделки составляет 6,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении. Компания рассчитывает, что продажа позволит ей сократить задолженность и сконцентрироваться на строительстве АЭС в штате Джорджия, которая должна стать первой атомной станцией в США за несколько десятков лет.

Сделки планируется завершить во второй половине 2018 — начале 2019 года.

Занимающаяся энергоснабжением потребителей Gulf Power обслуживает более 450 тысяч человек в восьми штатах США, у газовой Florida City Gas около 110 тысяч клиентов.