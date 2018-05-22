МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.00 мск вторника рос на 0,17% — до 2336,56 пункта, индекс РТС — на 0,25% — до 1294,88 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180522/828848256.html
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