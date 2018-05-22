МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президентом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) впервые назначена женщина, должность главы биржи перейдет Стейси Каннингем (Stacey Cunningham), говорится в релизе головной компании Intercontinental Exchange (ICE).

"Intercontinental Exchange… сегодня объявила о том, что Стейси Каннингем станет президентом NYSE Group, сменяя Томаса Фарли (Thomas Farley), который занимал эту должность с 2014 года", — поясняется в релизе. Каннингэм станет 67 президентом биржи за ее 226-летнюю историю. Назначение вступает в силу 25 мая.

Каннингем работает на бирже с 1996 года и на данный момент занимает должность операционного директора. Вместо нее эти обязанности будет исполнять Джон Татл (John Tuttle).

Intercontinental Exchange (ICE) – один из крупнейших операторов электронных торгов сырьевыми товарами, основанный в 2000 году. Штаб-квартира находится в Атланте. Компания контролирует Нью-Йоркскую фондовую биржу, а также ряд площадок в США, Европе и Канаде по торговле фьючерсами и опционами на нефть, газ, нефтепродукты, зерновые, сахар.