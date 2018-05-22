МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти днем на опасениях по поводу проблем с поставками сырья из Венесуэлы после состоявшихся в стране 20 мая президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.46 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 79,59 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,25%, до 72,53 доллара за баррель.

Выборы президента состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

Однако США осудили прошедшие в стране президентские выборы и пообещали принять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в этот же день подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами страны.

"США, вероятно, ужесточат санкции в отношении Венесуэлы, что ухудшит ситуацию в стране, а это означает, что мы можем ожидать продолжения падения добычи в Венесуэле", — приводит агентство Рейтер слова риск-менеджера нефтяного рынка компании Mitsubishi Corp. Тони Нунана (Tony Nunan). По его словам, в сочетании с ожиданиями падения добычи в Иране, поскольку США вынуждают союзников сокращать импорт, это подтолкнет цены на сырую нефть до 80 долларов за баррель и даже выше.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране. На этом фоне инвесторы беспокоятся по поводу сокращения экспорта сырья из Ирана.